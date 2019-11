La Newspace Factory accueille deux nouveaux membres

Action export visant à soutenir le développement du marché New Space et à stimuler la filière industrielle, la Newspace Factory, le rassemblement de PME spatiales du pôle de compétitivité toulousain Aerospace Valley, accueille deux nouveaux membres : Exotrail et Soterem.

Créée en 2017, la startup Exotrail, basée à Massy (Essonne) et à Toulouse, est spécialisée dans la mise au point de propulseurs électriques miniatures, ainsi que dans le développement d’outils logiciels de conception et d’opération de mission.

Fondée en 1975 et implantée à Castanet Tolosan (Haute Garonne), la PME Soterem produit pour sa part des moteurs électromécaniques et des systèmes de séparation pour véhicules spatiaux.

La Newspace Factory compte désormais douze acteurs, appelés Space Enablers (facilitateurs spatiaux). Connectés, ils sont disponibles pour aider à l’émergence de nouveaux projets de constellations spatiales.