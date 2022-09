La nébuleuse d’Orion dans le viseur de James Webb

La nébuleuse préférée des astronomes amateurs

La nébuleuse d’Orion, également appelée M42 dans le catalogue Messier, est un nuage diffus distant d’environ 1 340 années-lumière, située dans la constellation d’Orion.

C'est la nébuleuse diffuse la plus intense visible à l'œil nu la nuit depuis l'hémisphère nord, très appréciée des astronomes amateurs, car facile à trouver et riche en détails, même lorsqu’elle est observée avec des instruments de faible diamètre.

Elle a été découverte en 1610 par l’humaniste français Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

Grâce aux données du satellite XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne, lancé en décembre 1999 et dédié à l'observation des rayons X mous, une équipe internationale menée par des chercheurs suisses et français a pu découvrir en 2007 que la nébuleuse abritait en son sein une énorme bulle de gaz, très ténue, d'une température de 2 millions de degrés.

Mieux que Hubble

Cette image infrarouge vise plus précisément la « barre d’Orion », le mur de gaz dense et de poussières qui s'étend du haut à gauche au bas à droite.

Elle a été obtenue le 11 septembre par l’instrument Nircam du télescope James Webb de la Nasa, qui avait été lancé le 25 décembre 2021 et officie depuis fin janvier sur le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil (à 1,49 million de kilomètres de notre planète).

Onze filtres ont été utilisés pour l’occasion, entre 1,4 et 4,8 microns.

Le résultat est infiniment plus net que sur les prises de vues jusqu’à présent réalisées par le télescope spatial Hubble, lancé en avril 1990.

Description de l’image

L’image est expliquée en détail sur le site du CNRS, qui indique notamment que la zone visée abrite l'étoile brillante la plus visible θ2 Orionis A, une étoile qui est juste assez brillante pour être vue à l'œil nu depuis un endroit sombre sur Terre.

On peut également lire que « la scène est éclairée par un groupe d'étoiles massives jeunes et chaudes, l’amas du Trapèze, qui se trouve juste en haut à droite de l'image. Le rayonnement ultraviolet puissant et intense de l'amas crée un environnement chaud et ionisé dans la partie supérieure droite, et érode lentement la barre d'Orion. Les molécules et la poussière peuvent survivre plus longtemps dans l'environnement dense et protégé offert par la barre d’Orion, mais l’énergie des étoiles sculpte une région qui présente une richesse incroyable de filaments, de globules, de jeunes étoiles avec des disques et des cavités. »

Une centaine de chercheurs

Ce résultat est le fruit d’un des programmes prioritaires d’observation de James Webb, ayant impliqué une centaine de chercheurs dans 18 pays, et co-dirigé par des scientifiques du CNRS, de l’Université Paris-Saclay et de l’Université Western Ontario (Canada).

En France, les partenaires impliqués sont nombreux : l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/CNES/UT3 Paul Sabatier), l’Institut d’astrophysique spatiale (CNRS/Université Paris-Saclay), le Laboratoire d’études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères (Observatoire de Paris – PSL/CNRS/Sorbonne Université/Université de Cergy-Pontoise), l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay (CNRS/Université Paris-Saclay), l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (CNRS/UGA), le Laboratoire de physique de l’École normale supérieure (CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Université/Université Paris Cité), le Laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie (CNRS/Université Paris Saclay), de l’Institut de physique de Rennes(CNRS/Université de Rennes 1), l’Institut d'astrophysique de Paris (CNRS/Sorbonne Université), le laboratoire Astrophysique, instrumentation, modélisation (CNRS/CEA/Université Paris Cité), de l’Institut des sciences moléculaires (CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux) et le Laboratoire de chimie et physique quantiques (CNRS/UT3 Paul Sabatier).

Toute cette communauté est soutenue par le Cnes.