La Nasa teste la voilure haubanée

Une aile haubanée aux essais...

C'est au centre Armstrong Flight Research Center de la Nasa à Edwards, en Californie, qu'est actuellement testée une version de 6 pieds (soit 1,80 m) de l'aile transonique haubanée. Ce concept implique une aile contreventée sur un avion à l'aide de haubans, qui ajoutent également de la portance et pourraient améliorer de manière significative l'aérodynamique. C'est en tout cas ce que cherche à déterminer la Nasa. Au cours des essais de charge, les chercheurs ont observé l'interaction entre la jambe de force, c'est-à-dire le hauban et l'aile, ainsi que les forces qui s'exercent sur chacune d'elles, a déclaré Frank Pena, directeur des essais d'ailes fictives au laboratoire Armstrong Flight Loads de la Nasa. Jusqu'à présent, les chercheurs ne disposaient d'aucun calcul permettant d'estimer le transfert des forces de l'aile principale au hauban. Les informations que l'équipe a recueillies grâce au modèle lui permettront de calculer ce qui se passera lorsque la Nasa construira une aile plus grande.

...d'1,80 m de long...

L'équipe Armstrong utilisera les données du modèle de 6 pieds (1,80 m) pour guider la conception d'une version de 10 pieds (3 m), en coordination avec le Langley Research Center de la NASA à Hampton, en Virginie, qui travaille sur le concept TTBW (voir A&C n° 2496, 2624 et 2728) depuis des décennies. L'aile de 10 pieds aura un angle d'inclinaison plus proche du concept TTBW développé à Langley. Elle diffère de la version plus petite de l'aile, qui s'est concentrée sur les instruments et les méthodes d'essai. L'aile plus grande aura également des connexions plus représentatives entre le fuselage, la jambe de force et l'aile.

...Au bénéfice du SFD de Boeing

Outre les recherches actuelles de la Nasa sur le TTBW , qui ont débuté il y a plus d'un an, l'agence a également attribué en janvier un prix à une proposition de TTBW soumise par Boeing pour le projet de démonstrateur de vol durable (le SFD, voir A&C n° 2814). Boeing collaborera avec la Nasa pour construire, tester et faire voler un avion de démonstration grandeur nature et valider des technologies visant à réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions de carbone. L'objectif du projet est d'informer une nouvelle génération d'avions monocouloirs qui aideront les États-Unis à atteindre leur objectif d'émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Des essais en 2024

La conception de l'aile de 3 mètres devrait être achevée cette année, et les essais à la Nasa Armstrong devraient avoir lieu plus tard dans l'année ou en 2024. Les modèles TTBW, qui font partie du projet Advanced Air Transport Technology de la Nasa, ont pour but d'en apprendre davantage sur le concept et bénéficieront indirectement au Sustainable Flight Demonstrator (démonstrateur de vol durable). La Nasa Armstrong jouera également d'autres rôles plus directs dans le cadre du démonstrateur de vol durable. Il s'agira notamment de travaux de simulation pilotée, d'essais structurels, d'expertise technique, d'essais en vol et de développement d'instruments et de capteurs potentiels. Armstrong fournira également des installations et des équipements tels que des salles de contrôle, des radars, des systèmes de suivi vidéo, des hangars et des avions de chasse.