La Nasa repart sur Vénus

27 ans après Magellan

La Nasa ne s’était pas intéressée à Vénus depuis 27 ans, date de la fin de la formidable mission Magellan, qui avait fourni des images radar de 98 % de la surface de la planète.

Le 2 juin, neuf mois après l’annonce de la présence probable de phosphine dans son atmosphère, l’agence spatiale américaine a annoncé avoir sélectionné deux nouvelles missions à destination de l’étoile du Berger, dans le cadre de son programme à faible coût Discovery.

Leur lancement est prévu pour 2029.

Cartographie radar et étude de l’atmosphère

La première mission s’appelle Davinci+, pour Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus (Atmosphère profonde de Vénus : enquête sur les gaz nobles, la chimie et l'imagerie Plus).

C’est une mission de cartographie radar.

La seconde mission est baptisée Veritas, pour Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy (Émissivité de Vénus, radiosciences, InSAR, topographie et spectroscopie).

Elle porte également sur l’étude de l’atmosphère de la planète.