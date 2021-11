La Nasa recale son calendrier de retour sur la Lune

Fin du litige avec Blue Origin

Le 9 novembre, Bill Nelson, l’administrateur de la Nasa, a participé à une conférence de presse en ligne consacrée aux « mises à jour du plan d'exploration Artemis ».

Ce rendez-vous intervient un peu moins d’une semaine après que la Cour des réclamations fédérales des États-Unis ait confirmé la sélection de SpaceX par l’agence spatiale américaine pour développer l’alunisseur habité HLS (Human Landing System), un choix contesté depuis le mois d’avril par Blue Origin.

« La Nasa reprendra les travaux avec SpaceX dans le cadre du contrat de l'option A dès que possible », indiquait le 4 novembre dans un communiqué officiel l’agence, après avoir été informée que la société de Jeff Bezos était de nouveau déboutée.

Artemis 2 et 3 glissent également

Comme il fallait s’y attendre, Bill Nelson a donc officialisé hier les reports des deux missions qui doivent suivre Artemis 1, dont le retard a été officialisé le 23 octobre dernier.

Artemis 2, le premier envoi depuis décembre 1972 d’astronautes autour de la Lune interviendra « au plus tôt » en mai 2024.

Artemis 3, qui doit voir débarquer deux Américains (dont une femme) sur notre satellite naturel, glisse pour sa part en 2025.

C’est un an plus tard que l’échéance fixée en 2017 par Donald Trump… et près de vingt ans après le lancement par George W. Bush du programme Constellation.