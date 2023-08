La NASA et ses partenaires étudient la vie ancienne en Australie pour éclairer la recherche sur Mars

Des agences spatiales internationales étudient les plus anciens fossiles pour la future mission martienne.

Des membres du Programme d'exploration de Mars de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale australienne et de l'Organisation australienne pour la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth sont en Western Australia pour étudier les 'stromatolites', les plus anciens organismes fossilisés confirmés sur Terre. Ils discutent de l'importance du contexte géologique pour choisir les sites d'échantillonnage et s'assurer de l'intégrité de l'origine biologique d'un échantillon dans le cadre des projets de missions futures pour rapporter des échantillons de Mars sur Terre.