La NASA et GE vont explorer les traînées de condensation

Comprendre l'influence des traînées de condensation sur le réchauffement climatique

Lors du salon international de l'aéronautique de Farnborough en juillet, les directeurs techniques de l'industrie aéronautique ont appelé à un renforcement des programmes de recherche gouvernementaux afin d'améliorer la compréhension des effets de l'aviation autres que le CO2, tels que les traînées de condensation, les oxydes d'azote (NOx), le soufre, les aérosols et la suie. A cette fin, GE Aerospace et la NASA s'associent pour une série d'essais en vol uniques dans le but de mieux comprendre les traînées de condensation, en utilisant de nouvelles méthodes d'essai et de nouvelles technologies. On estime que les traînées de condensation persistantes ont un impact sur le réchauffement climatique. Les essais en vol soutiendront les efforts de recherche pour mieux comprendre la science des traînées de condensation et permettre le développement de nouvelles technologies susceptibles de réduire les émissions autres que le CO2.

CODEX, une campagne de vols scientifiques

A cette fin, les vols de l'expérience CODEX ( acronyme de Contrail Optical Depth Experiment ou Expérience sur la profondeur optique des traînées de condensation) se dérouleront la semaine du 18 novembre à partir de la Virginie. Un Gulfstream G-III du centre de recherche Langley de la NASA suivra le banc d'essai volant de GE Aerospace dans le ciel et balayera le sillage de l'avion à l'aide de la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging ou télédétection par laser). Cela permettra à la NASA d'utiliser le LiDAR pour générer des images tridimensionnelles des traînées de condensation afin de mieux caractériser leur formation et leur comportement dans le temps.

Identifier les conditions favorables à l'étude de la formation des traînées de condensation

La NASA, le Centre aérospatial allemand (DLR) et SATAVIA, une société britannique acquise par Aerospace Carbon Solutions, une entreprise de GE Aerospace, collaboreront sur les prévisions atmosphériques afin d'identifier les conditions favorables à l'étude de la formation des traînées de condensation. Le DLR aidera à prévoir l'altitude et les dimensions des régions de formation des traînées de condensation ainsi que leur évolution, ce qui est nécessaire pour guider l'avion dans les régions de traînées de condensation qui se déplacent rapidement.

Prévoir la formation de traînées de condensation dans les régions saturées en glace

Après les essais en vol, le modèle de traînée de condensation pourra être validé à l'aide d'observations LiDAR afin d'améliorer les capacités de prévision des traînées de condensation. En outre, les enseignements tirés des essais en vol aideront SATAVIA - qui offre un service de prévision et de gestion des traînées de condensation - à valider et à améliorer sa capacité de prévision météorologique numérique utilisée pour prévoir la formation de traînées de condensation dans les régions super-saturées en glace (ISSR).