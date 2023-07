La NASA et GE Aerospace dévoilent le schéma de peinture de leur avion hybride électrique hybride

Un Saab 340B modifié par Boeing et Aurora

C'est à Oshkosh, dans le Wisconsin ou se tient actuellement le salon EAA Airventure (du 24 au 30 juillet 2023) que GE Aerospace s'est joint à la NASA pour dévoiler le schéma de peinture de l'avion électrique hybride qu'elle fera voler dans le cadre du projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) de la NASA. Dans le cadre du projet EPFD, GE Aerospace développe un groupe motopropulseur hybride électrique de classe mégawatt pour des essais au sol et en vol au milieu de cette décennie. Boeing et sa filiale Aurora Flight Sciences s'associent à GE Aerospace pour soutenir les essais en vol en utilisant un avion Saab 340B modifié, propulsé par les moteurs CT7 de GE.

Megawatt et kiloVolt

"GE Aerospace envisage un avenir plus électrique pour le vol. Nos collaborations de recherche avec la NASA continuent à faire progresser les systèmes de propulsion de pointe avec un objectif important : stimuler les efforts de l'industrie pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions par rapport aux moteurs d'avion actuels", a déclaré Arjan Hegeman, directeur général de la technologie avancée pour GE Aerospace. Au cours de la dernière décennie, GE Aerospace a franchi plusieurs étapes techniques dans le développement d'un système de propulsion électrique hybride. En 2022, GE Aerospace a réalisé le premier essai au monde d'un système de propulsion électrique hybride de classe Mégawatt et de plusieurs kilovolts (kV) dans des conditions d'altitude allant jusqu'à 45 000 pieds (soit 13 500 m) qui simulent un vol commercial monocouloir. Cet essai a eu lieu au banc d'essai des avions électriques de la NASA. Avant l'étape importante de l'année dernière, GE Aerospace a développé des systèmes de propulsion électrique hybride à travers une série d'étapes de plus en plus complexes, y compris un essai au sol en 2016.

A Dayton

Pour répondre à la demande croissante d'essais de composants de moteurs d'avions électriques hybrides dans les années à venir, GE Aerospace a annoncé en mai 2023 son intention d'investir jusqu'à 20 millions de dollars pour ajouter une nouvelle cellule d'essai et des équipements au Electrical Power Integrated Systems Center (EPISCenter) à Dayton, dans l'Ohio.