La munition rôdeuse Hero-30 testée en environnement maritime

OTAN.

UVision a annoncé fin juin que sa munition rôdeuse, rencontre entre une munition et un drone, avait été employée lors d'essais en mer par un pays membre de l'OTAN. Les essais ont été menés avec succès et ont permis de démontrer les capacités du Hero-30 et d'étendre son champ d'action à l'environnement marin.



Capacités.

Lors des essais conduits en mer, la force navale du pays de l'OTAN en présence a ainsi pu vérifier les capacités de frappes de précision du Hero-30 ainsi que de suivi et de verrouillage de cibles, et ce lors de différents scénarios. D'une masse de trois kilos, cette munition se compose d'une ogive de 0,5 kilo capable d'atteindre des cibles dans un rayon de 40 km.