La marine ukrainienne déploie ses premiers drones turcs

Version navale

Le ministre ukrainien de la Défense Andrey Taran a annoncé que la marine ukrainienne venait de recevoir son premier Bayraktar TB2. L’appareil a été testé pendant plusieurs jours sur un aérodrome proche de Mikolayev, et serait destiné « à la surveillance de la côte et des eaux de la mer Noire et de la mer d’Azov » mais aussi à frapper les objectifs de surface et au sol. En mars dernier, un TB2 équipé de munitions MAM-L (fabriquées par Roketsan) utilisé par les forces armées turques avait, lors de l’ exercice « Blue Homeland 2021 » neutralisé une cible navale. Ce qui aurait convaincu les autorités ukrainiennes d'acquérir ce drone pour leur Marine.

10ème brigade d’aviation navale

L’appareil relève de la 10ème brigade d’aviation navale de la marine ukrainienne (unité militaire A1688), domiciliée à Novofedorivka (région de Kherson, près des côtes de la mer Noire). Le TB2 pourrait être contrôlé depuis les navires de la marine ukrainienne qui seraient doté d'une station de contrôle pour l'occasion. Les photographies dévoilées montrent que la version navale est équipée, contrairement à ses homologues terrestres, de la boule optronique (EO/IR) Wescam MX-15. Un senseur pourtant interdit d'exportation sur le drone turc par le gouvernement canadien. Ces clichés semblent indiquer également qu’au moins quatre exemplaires, et non un seul, auraient été transmis aux forces navales, numérotés 72, 73, 74 et 76

Désignation

La presse ukrainienne évoque également l’hypothèse que le TB2 « version navale » pourrait également désigner les cibles pour les missiles côtiers « Neptune », conçu par le bureau de construction de Kiev « Luch » sur la base du missile « X-35 » et en service depuis août 2020 au sein de l’armée ukrainienne. Le rayon d’action de ce missile est de 280 km, et son ogive pèse 150 kg. Selon les autorités ukrainiennes, le missile « Neptune » pourrait détruire des navires de surface pesant jusqu’à 5000 tonnes.