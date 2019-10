La Marine nationale dispose désormais de deux Falcon 50 Ms dotés de trappes de largage

Alors que le troisième Falcon 50 Ms est actuellement en cours de modification à Merignac, et ce depuis le 22 août, le deuxième appareil de la flotte doté d'une trappe de largage a été remis à la DGA fin juillet. Les quatre Falcon Ms seront ainsi tous modifiés afin de pouvoir larguer du matériel de sauvetage maritime et ainsi venir compléter les capacités des quatre Falcon 50 Mi. Alors que le premier 50 Ms transformé a été remis à la DGA le 29 novembre 2018, le troisième est attendu pour la fin de l'année et le quatrième pour 2020.

Outre l'ajout d'une trappe de largage aux quatre Falcon 50 Ms, les moyens aériens de la Marine nationale devraient par ailleurs être renforcés à travers le programme Albatros. « La commande, prévue pour 2020, portera dans un premier temps sur 7 Falcon 2000 LXS développés et fabriqués par Dassault Aviation. La livraison des trois premiers exemplaires interviendra d'ici à 2025 », détaille ainsi le Ministère des Armées.