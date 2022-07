La marine israélienne achète les Black Eagle 50D de Steadicopter

Les Black Eagle sont de "petits" appareils, d'environ 1 mètre de haut pour 1 mètre 60 de longueur. L'hélicoptère peut emporter entre 12 et 30 kg de charge utile, pour un poids maximal total de 50 kg. L'hélicoptère est électrique et ne nécessite pas de carburant pour voler, capable d'accroître son autonomie en stockant des batteries supplémentaires et augmenter durablement son temps de vol jusqu'à quatre heures après son lancement. Le Black Eagle fonctionne grâce à un moteur électrique alimentant sa voilure tournante. L'hélicoptère miniature peut atteindre une altitude de 2 743 mètres et une vitesse maximale de 126 km/h, bien que sa vitesse de croisière se situe en deçà, à 85 km/h.

La "dronification" des hélicoptères militaires

Actuellement, Israël n'est pas le seul pays et à développer des drones-hélicoptères destinés à grossir l'arsenal des armées. Plusieurs pays et compagnies privées se sont lancé dans la conception de tels appareils, tel que Northrop Grumman aux États-Unis et son MQ-8 Fire Scout ou encore Airbus avec le VSR700. Il est toutefois bon de noter que ces deux modèles se révèle plus imposant par leurs tailles et masses respectives que le Black Eagle 50D. La France est aussi armée d'hélicoptères autonomes, bien plus petits en diamètre que les appareils nommés plus haut et qualifiés de "nanodrones" : le Black Hornet 3. Mesurant 16 cm pour un poids de 33 grammes, le Black Hornet sert à des missions de reconnaissance, sa petite taille le rendant difficilement détectable.

Pour l'heure, Tsahal n'a pas annoncé de date concernant la mise en service des Black Eagle ni sur la quantité acquise auprès de Steadicopter, les forces armées israélienne faisant preuve d'une grande discrétion concernant l'utilisation de drones militaires. Dévoilés au grand public en 2017 et commercialisés peu de temps après, les premières unités de Black Eagle pourraient être déployés au cours des prochaines semaines.