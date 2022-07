La Malaisie s'oriente vers le FA-50 sud-coréen pour succéder à ses MiG-29

Vers une flotte de "Fighting Eagles" pour la Malaisie

Après plusieurs années de recherches, la Malaisie semble avoir sélectionné les nouveaux avions de chasse qui viendront équiper son armée de l'air. Le site Global Business Press révélait ainsi le 19 juillet que le Général Asghar Khan Goriman Khan, en charge de la Royal Malaysian Air Force (RMAF) avait arrêté son choix sur les chasseurs FA-50 "Fighting Eagle" sud-coréen. Actuellement, aucun accord n'a été établi avec la République de Corée : selon des officiels malaisiens, il faudra attendre les élections générales se tenant de juillet à septembre 2023. Si l'actuel gouvernement se maintient, la volonté d'acquérir 36 chasseurs multirôles de quatrième génération FA-50 se verrait confirmée.

Plusieurs pays étaient en lice pour doter la Malaisie de sa nouvelle flotte d'avions de combat. Les JF-17 chinois étaient envisagés, de même que les MiG-35 et Yak-130 russes ou encore les TAI Hürjet produits en Turquie. Mais l'un des principaux compétiteurs était l'Inde, qui proposait ses HAL Tejas. The Defense Post relève ainsi que la récente annonce du haut-gradé malaisien surprend, tandis que quelques semaines auparavant, le directeur d'Hindustan Aeronautics Limited R. Madhavan se déclarait confiant concernant la sélection des aéronefs indiens. De plus, l'Inde se proposait d'offrir la maintenance des 18 Su-30 possédés par la Malaisie.