La Malaisie choisit l'ATR 72MP de patrouille maritime

Un détroit stratégique à contrôler

La Malaisie se trouve à un carrefour maritime important puisqu'une grande partie du trafic maritime passe par le détroit de Malacca en direction ou provenance de la Chine, de la Corée et du Japon. C'est donc une ressource économique importante pour le pays qui doit donc le sécuriser. C'est d'autant plus important que des actes de pirateries étaient souvent reportés entre 2000 et 2010. Dans ce but, la Malaisie cherche à augmenter ses faibles moyens de patrouille aérienne qui ne comprennent qu'un vieux C-130H et de trois King Air 200.