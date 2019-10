La maintenance en toute assurance !

Ces derniers peuvent engager leur responsabilité civile lors de :

Dommages causés à l'aéronef pendant qu'il est confié, que ce soit au sol ou au cours d'un vol d'essai.

Dommages causés à des composants lors de travaux effectués dans leur atelier.

Défaut de fabrication causant la défaillance d'un composant ou d'un système dans un aéronef en vol après restitution

La gestion de ces risques très spécifiques à l’activité des MRO ne doit pas être négligée dans la recherche de la couverture d’assurance adaptée. Le choix stratégique d'un courtier en assurances permet non seulement d'innover et de gagner en efficacité, mais aussi de se différencier des concurrents.

Gras Savoye Willis Towers Watson guide les MRO dans la prise de conscience de leurs risques dans l'industrie aérospatiale. Il apporte un conseil personnalisé en gestion des risques afin d'identifier les possibilités d'atténuation et d'amélioration du risque pour une organisation.

Gras Savoye Willis Towers Watson, fort de ses 30 implantations en métropole et en Outre-Mer mais également dans plus de 140 pays dans le monde, accompagne, quelle que soit la taille de l’entreprise et l’activité, dans la gestion des divers risques aéronautiques.