La Lune à Cologne

Embraer renforce sa coopération industrielle avec la République tchèque

Embraer a signé aujourd'hui un accord de coopération industrielle avec le ministère tchèque de la défense, renforçant ainsi la collaboration fructueuse entre l'avionneur brésilien et l'industrie aérospatiale tchèque. Cet accord augmentera la part de travail d'Aero Vodochody sur le programme C-390 Millennium, ainsi que l'échange de connaissances et le transfert de savoir-faire et d'expertise à LOM Praha. Dans le même temps, Embraer renforcera sa coopération avec les universités locales sur des projets innovants.