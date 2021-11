La low-cost flypop va d'abord se lancer en cargo

La crise du transport aérien international consécutive à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes qui perdurent sur sa reprise, perturbent quelque peu les projets de lancement des compagnies aériennes. C'est ainsi le cas de la low cost indienne flypop, créée par des investisseurs indiens établis au Royaume-Uni, qui avait annoncé en mars 2021 vouloir prochainement lancer des vols entre plusieurs villes indiennes et la Grande-Bretagne, pour notamment capter la clientèle de la diaspora indienne, va finalement pour l'instant ne lancer que des vols cargo, "le temps que la situation pandémique globale devienne plus claire". La compagnie, qui voulait lancer ses vols passagers avec quatre Airbus A330-300 loués auprès d'Avolon, s'est rapproché du loueur Hi Fly, immatriculé au Portugal et à Malte, et qui dispose d'une flotte très importante d'Airbus A320, A330 et A340.

Sept destinations indiennes ciblées

"Il s'agit d'une nouvelle étape majeure dans le développement de flypop au moment où nous devrions prendre livraison de notre premier appareil. Nous espérons que les routes de fret permettront de répondre en partie à la très forte demande mondiale pour l'activité cargo et que cela permettra d'alléger les manques pour les périodes de Noël et au-delà", déclare Navdip Singh Judge, PDG de flypop.

Quand les circonstances du reprise durable du transport aérien passager le permettront, flypop envisage toujours de lancer des vols entre l'aéroport de Londres-Stansted et l'Inde. Plusieurs destinations vers le sous-continent indien sont envisagées comme Amritsar, Hyderabad, Goa, Kolkata, Ahmedabad, Kochi et Chandigarh.