La low cost Flypop choisit Londres-Stansted comme sa première base britannique

Les choses se précisent pour la nouvelle low cost long-courrier FlyPop. Le transporteur, qui ambitionne de lancer des services de vols long-courrier entre la Grande-Bretagne et un ensemble de villes indiennes, a annoncé qu'elle installerait sa première base britannique à Londres-Stansted, une plateforme aéroportuaire historiquement très liée avec l'éclosion du phénomène low cost en Europe au milieu des années 90. La compagnie avait annoncé en mars dernier être en discussion avec Londres-Stansted, mais aussi Londres-Gatwick et Birmingham International. Heathrow, à cause des ses taxes trop élevées, avait été d'emblée exclu.

Tradition low cost à Stansted

"Durant la pandémie, nous avons été en discussions avec plusieurs aéroports britanniques et nous pouvons à présent confirmer que Londres-Stansted sera notre première base. Londres-Stansted a une longue histoire pour avoir été la base de transporteurs low cost et nous pensons qu'il conviendra parfaitement à nos passagers", explique Navdip Singh Judge, fondateur de FlyPop. "FlyPop veut se concentrer sur le service des communautés de la diaspora d'Inde et d'Asie du Sud vivant au Royaume-Uni et le trafic affinitaire qui s'y rattache, pour lequel Londres-Stansted est la meilleure localisation".

Quatre A330-300 pour démarrer

Pour l'instant, il n'y a pas encore d'indication sur la date précise de lancement des premiers vols. Initialement, ils devaient débuter en juillet 2021, mais le lancement pourrait être repoussé en octobre, en attendant la certification. En avril, la compagnie a annoncé qu'elle débuterait ses activités avec quatre Airbus A330-300 loués auprès d'Avolon.