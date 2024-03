La livraison des S-400 indiens à nouveau retardée par la Russie suite à la guerre en Ukraine

Ce 20 mars, le journal The Economic Times annonçait que l'Inde devrait encore attendre pour recevoir ses systèmes antiaériens longue portée S-400 (SA-21 Growler). Actuellement, trois escadrons ont été livrés mais les deux derniers escadrons ne seront finalement livrés qu'en 2026, au lieu de 2024. Cette décision a été prise par la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, devenue une priorité pour les Forces armées russes et donc, pour les industriels de défense en Russie. Ceux-ci doivent donner la priorité de leur production pour les unités déployées en Ukraine et donc, reporter les exportations. Par ailleurs, le S-400 ferait partie des systèmes prioritaires à envoyer en Ukraine car, avec l'avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) A-50 Mainstay, il doit permettre d'abattre les futurs F-16 de la Force aérienne ukrainienne et ce, à longue distance (infos au milieu de cet article ).

Ce n'est pas la première fois que la date finale de livraison des S-400 indiens prend du retard. Il y a déjà un an, un article sur ce même sujet était publié, annonçant déjà un nouveau retard - après tant d'autres - concernant la livraison finale des derniers S-400 à l'Inde. À noter que d'un point de vue plus global, le choix de prioriser la production des industriels de défense pour les unités déployées en Ukraine est l'une des causes de la diminution des exportations de matériels militaires russes à travers le monde. Pour rappel, d'après le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les exportations d'armes russes ont diminué de 53 % en 2023.

Cependant, les Forces armées indiennes ont un réel besoin de ces systèmes antiaériens longue portée. L'Inde doit faire face au Pakistan, ennemi historique de l'Inde, mais aussi à la Chine, puissance mondiale qui tente de s'étendre en Asie-Pacifique. Il faut remarquer que même les États-Unis, soutien incontestable de l'Inde, ne se sont plaints ou appliqués des sanctions suite à cet achat de S-400 ! Le besoin est réel !