La Lituanie souhaite se doter d'hélicoptères Black Hawk

Le ministère de la défense lituanien a annoncé le 18 octobre que les hélicoptères Mi-8 allaient être retirés du service. Des négociations pour l'acquisition d'une plateforme de remplacement vont débuter et se concentreront sur l'achat d'hélicoptères américains UH-60M Black Hawk. En effet, la Lituanie cherche à doter ses forces armées d'hélicoptères pouvant conduire des missions de recherche et sauvetage, en complément des Dauphin en service, et capables de participer aux missions de l'Otan.

La Lituanie souhaiterait ainsi acquérir six hélicoptères UH-60M Black Hawk. Le Ministère de la Défense espère que le contrat pourra être signé au cours de l'année 2020 afin que les livraisons puissent débuter dès 2024.