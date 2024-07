La Libye reprend ses achats d'Airbus

Berniq Airways veut passer de l'Airbus A320ceo à l'A320neo

La jeune compagnie aérienne libyenne Berniq Airways commande ferme six appareils de la famille Airbus A320neo. Le transporteur, implanté sur l'aéroport de Benghazi, exploite actuellement une flotte de six A320ceo en location et revendique plus de 2 millions de passagers depuis le lancement de ses premiers vols.

Un transport aérien libyen assez actif

Malgré les années de guerre civile et un pays que se partage plusieurs entités, le transport aérien libyen fait preuve d'une certaine activité. Aux côtés de Berniq Airways, s'activent aussi Buraq Air, Fly Oya, Medsky Airways, chacune des trois dotées également d'un A320ceo aussi pris en location; ainsi que Libyan Wings qui exploite quatre A319ceo. Sans oublier ces transporteurs qui existaient avant la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 : Libyan Airlines et Afriqiyah Airways.

16 Airbus A350-900 qui patientent toujours

Afriqiyah Airways et Libyan Airlines ont d'ailleurs toujours en commande pas moins de 16 Airbus A350-900. Les deux compagnies aériennes avaient d'ailleurs fait partie des premiers clients de l'Airbus A350-800 dès 2008. L'abandon de l'A350-800 par Airbus avait conduit les deux transporteurs à transformer leurs commandes en A350-900 vers 2011. Les appareils sont toujours inscrits au carnet du constructeur et attendent donc toujours d'être livrés.