La Lettonie a livré des hélicoptères et des howitzers M109 à l'Ukraine

" Partout, sur leur territoire, les forces ukrainiennes contre-attaquent, et les hélicoptères que nous leur avons fournis permettront de mener à bien des missions et de sauver des vies. Le soutien matériel des pays occidentaux ne doit pas cesser jusqu'à la libération complète du territoire des forces d'occupation russes ", proclamait dans un communiqué le ministre de la Défense de la Lettonie, Artis Pabriks.

Si la guerre opposant l'Ukraine à la Russie s'étire, les armes continuent d'affluer afin de permettre aux forces ukrainiennes de repousser l'envahisseur russe. Le 15 août, le site letton LSM révélait que le ministère de la Défense de la Lettonie avait organisé le transfert de plusieurs hélicoptères et obusiers (howitzers) vers l'Ukraine. La Lettonie aurait ainsi envoyé quatre hélicoptères et six howitzers à Kyiv. Le ministre de la Défense ukrainien, Oleksii Reznikov, saluait l'initiative sur Twitter, confirmant la bonne réception de six obusiers M109. LSM précise que deux des hélicoptères transférés seraient des Mi-17, les deux autres unités des Mi-2 Hoplite.

Quatre hélicoptères soviétiques supplémentaires pour l'armée ukrainienne

Les quatre hélicoptères envoyés par la Lettonie à l'Ukraine ont été livrés partiellement démontés et intégralement repeints. Les Mi-17 et Mi-2 sont deux appareils soviétiques, avec des caractéristiques distinctes. Le Mi-2 Hoplite, mis en service en 1965 en URSS, est un hélicoptère relativement léger dédié au transport de troupes. Le Mi-2 peut transporter jusqu'à huit soldats intégralement équipés et deux membres d'équipage. Il emporte deux bombes, un système capable de tirer seize roquettes, un canon de calibre 23 mm incorporé sous le fuselage et quatre mitrailleuses de calibre 7,62 mm. Malgré son âge, l'appareil peut atteindre une vitesse de croisière de 194 km/h. Plus d'une trentaine de pays ont utilisé ou ont toujours recours au Mil-2.

Le Mi-17, dont la production est lancée en 1977, est un appareil bien plus massif, de 7 000 kg à vide (contre 2 300 kg pour le Mi-2). Utilisé par une soixantaine de pays, le Mi-17 peut transporter jusqu'à 24 soldats et trois membres d'équipage. L'hélicoptère peut emporter des mitrailleuses de calibre 7,62 mm et 12,7 mm, ainsi que 1 500 kg de roquettes et bombes diverses et variées utilisables depuis l'aéronef.