La Grèce se tourne vers le drone Heron

Location.

Israel Aerospace Industries a annoncé le 6 mai avoir signé un contrat avec le Ministère de la défense grec, visant à équiper les forces aériennes de drones Heron. Ce contrat consiste en fait en une location du système et non en une vente formelle. Un format bien souvent privilégié par l'industrie israélienne et qui s'illustre par exemple en Allemagne, où Berlin a également fait le choix d'un contrat leasing, renouvelable.

Configuration.

La Grèce pourra ainsi mettre en œuvre un système de drone Heron en configuration maritime, conçu pour mener des missions de surveillance et de patrouille maritime. La durée initiale du contrat a été fixée pour trois ans, un laps de temps au-delà duquel le drone pourra être acquis par la Grèce si elle le souhaite. « Le système Heron, équipé de capteurs diurnes et nocturnes, de radars de patrouille maritime et des communications satellitaires, offre une endurance opérationnelle étendue et peut être mis en œuvre dans différents scénarios tels que des missions de patrouille maritime, de protection de frontières terrestres et maritimes, de recherche et sauvetage, de gestion des catastrophes naturelles, et bien d'autres encore », décrit ainsi IAI.

General Atomics écarté.

Le choix de la Grèce de se tourner vers le Heron d'IAI semble dès lors écarter le MQ-9A Guardian de General Atomics, malgré les démonstrations organisées par l'industriel sur la base aérienne de Larissa en décembre dernier. Le marché des drones Male devient très concurrentiel, malgré un nombre d'acteurs industriels réduit. Afin de séduire de nouveaux clients, les entreprises redoublent d'ingéniosité : drones personnalisables et location de systèmes sont ainsi de plus en plus proposés. Un concept désormais également repris par General Atomics qui tente de pousser son offre de drone Male en Europe.