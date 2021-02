La Géorgie reprend la production des Su-25

Annonce

Juansher Burchuladze qui postule pour devenir le prochain ministre de la défense géorgien, a déclaré que l'usine aéronautique de Tbilissi (TAM) allait reprendre la production des Su-25 d'ici une quinzaine de jours. Un projet déjà évoqué en 2019 pour pourvoir aux besoins des forces géorgiennes mais aussi pour adresser les marchés à l'exportation. Utilisé par 22 pays, le Su-25 reste le sixième appareil le plus employé au monde alors qu'il ne reste plus que 487 exemplaires en activité. N'oublions pas que ce sont deux appareils de ce type qui ont bombardé le camp des militaires français à Bouaké en 2004, avec l'aide d'une société militaire privée par ailleurs très active lors du conflit géorgien. Le Su-25 est un bombardier de première ligne qui reste encore aujourd'hui un appareil extrêmement redoutable dans le contexte des conflits de contre-insurrection (Darfour, Ukraine, Syrie...), et qui pour les géorgiens pourrait à nouveau trouver preneur en Azerbaïdjan, en Libye, au Yémen, ou en Irak. TAM, qui a été le plus grand producteur de cet appareil après Sukhoi et a même exporté vers le Congo, chercherait en fait à capitaliser sur son stock de 50 appareils restés inachevés avec la fin de la période soviétique. En outre, TAM dispose encore d'un véritable savoir-faire pour maintenir et restaurer ces appareils. A l'issue, elle pourrait également chercher à réaliser le même type d'opération sur son stock d'hélicoptères "gunship" Mi-24.

Modernisation

La Russie ne peut se passer de ses 199 Su-25 qui restent encore sans successeur. Rustique et peu couteux à l'utilisation, cet autre gunship dispose d'un rapport coût/capacités d'attrition incomparable. Moscou a lancé un vaste programme de modernisation au standard SM-3, pour prolonger la vie de son parc d'au moins 10 ans tout en lui offrant de nouvelles capacités: Auto-protection avec la suite Vitebsk d'Ekran, poursuite automatique des cibles par reconnaissance d'images, gamme d'armements élargie ... Ce dernier est en effet tout aussi adapté aux conflits de contre-guérilla comme le démontre chaque jour les opérations réalisées en Syrie, que face à un adversaire technologique. L'Ukraine dispose d'une compétence importante avec la modernisation en cours de 40 Su-25 par STC Progress (auto-protection, visée numérique, enregistreur de vol ..), mais ceux-ci seraient à termes destinés à la revente suite au projet de Kiev de remplacer une grande partie de sa flotte aérienne par des appareils occidentaux.

Israël

Toute la problématique pour Tbilissi consiste à achever la construction de ces 50 appareils sans recourir à l'aide de son adversaire russe qui dispose des centres de production. Si elle pourra trouver des équipements et des moteurs en Ukraine sur des appareils cannibalisés, en revanche elle ne pourra pas non plus s'appuyer sur le Bièlorussie fidèle à Moscou qui modernise actuellement les Su-25 bulgares. Or, selon certaines informations Israël, qui est très implanté en Géorgie et qui avait lourdement soutenu le pays en équipements (drones, missiles) lors du conflit de 2008, aurait proposé son aide. En 2001, la société Elbit a réalisé un prototype modernisé, le SU-25 Scorpion ou Su-25KM, doté d'une avionique moderne (écrans multifonctions, HUD, INS/GPS, numérisation du système d'armes..). Il est surtout compatible avec les standards de l'Otan (IFF, Stanag) que la Géorgie cherche à intégrer. En outre le Scorpion est non seulement capable de tirer le missile air/air à courte portée R-73, mais surtout les bombes guidées laser Lizard et Opher de Rafael. L'intégration du bus universel d' IAI lui permettrait d'accueillir tous les capteurs israéliens modernes et les armements associés. Grâce à TAM, le Scorpion qui n'a été livré qu'à un seul exemplaire au Turkménistan, en raison des pressions exercées par Moscou, pourrait trouver un premier client export en Azerbaidjan, puis peut-être aux EAU. Mais Tbilissi disposerait également d'un vecteur redoutable en cas de conflit avec Moscou.