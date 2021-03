La France ravitaille des F-35 norvégiens

Ravitaillement en vol.

Fin février, l'Etat-Major des Armées a annoncé que des ravitaillements en vol avaient été menés entre la France et la Norvège. Un C-135 appartenant à l'Armée de l'Air et de l'Espace, et plus précisément à l'escadron de ravitaillement en vol (ERV) 4/31 « Sologne » de la base aérienne 125 d'Istres, a été mobilisé. Pour la première fois l'appareil a ravitaillé des chasseurs F-35 appartenant à la Luftforsvaret, la force aérienne royale norvégienne. Le ravitailleur a ainsi déployé sa perche rigide afin de procéder au transfert de carburant avec les chasseurs.



Coopération européenne.

L'Etat-Major des Armées n'a pas précisé où s'étaient déroulés ces ravitaillements mais rappelle qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la coopération atlantique et permettent de renforcer davantage les liens entre la France et la Norvège. Ces ravitaillements permettent par ailleurs de développer et consolider les qualifications des équipages, alors que le C-135 n'utilise pas sa perche rigide lorsqu'il réalise des ravitaillements sur plateformes françaises. « L'Armée de l'Air et de l'Espace utilise une perche sur laquelle se trouve un panier à l'extrémité d'un tuyau souple pour ravitailler ses chasseurs français. Toutefois, l'élargissement des capacités de ravitaillement en vol des escadrons français aux nations étrangères équipées de ce système est essentiel », rappelle l'Etat-Major des armées. Alors que de plus en plus d'opérations et d'exercices sont conduits avec des partenaires européens, il apparaît crucial de renforcer l'interopérabilité des flottes.



OTAN Air Policing.

Cette mission a été menée dans le cadre de l'OTAN et de la mission de police du ciel. Quatre F-35 norvégiens ont ainsi été déployés en Islande, sur la base aérienne de Keflavik. Ce déploiement correspond à la première mission OTAN pour les F-35 de la Luftforsvaret, un peu plus d'un an après avoir atteint leur capacité opérationnelle initiale. Les chasseurs seront ainsi déployés en Islande pour 3 mois, aux côtés de 130 militaires. Si c'est la première fois que les F-35 norvégiens participent à cette mission de police du ciel en Islande, des F-16 y ont pris part à plusieurs reprises, à savoir en 2009, en 2011, en 2014 et en 2016.