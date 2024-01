La France espionne aussi la Russie : un ALSR de l'Armée de l'Air et de l'Espace autour de Kaliningrad

Il est habituel de voir de nombreux avions de reconnaissance électromagnétique américains, anglais, suédois,… survoler la frontière Est de l’OTAN. Or, depuis la mi-janvier, l’Armée de l’Air et de l’Espace a déployé un ALSR en Estonie. Celui-ci a déjà effectué des missions de reconnaissance et de collecte de renseignement sur les troupes russes de Saint-Pétersbourg, le long de la frontière estonienne ou encore la très stratégique exclave de Kaliningrad.