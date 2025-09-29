La France envoie des capacités antidrones au Danemark

L'état-major des armées a envoyé un module spécialisé

Déjà, face à des attaques de drones en Pologne, en Jordanie, aux Emirats Arabes Unis et à Djibouti, l'armée de l'air et de l'espace avait démontré sa réactivité. Cette fois, la menace se déporte en Europe, au Danemark où doit se tenir un conseil européen. Sans préavis, l'état-major des armées a envoyé un module spécialisé pour assister les autorités locales, qui viennent de commander des systèmes sol-air Aster à la France.

Une expérience de 10 ans, nourrie par des attaques de microdrones

Le Danemark possède quelques briques -notamment de très bons radars Terma Scanter 6002 (testés par la marine française) mais une aide de l'OTAN s'est avérée nécessaire. L'armée de l'air et de l'espace possède une expérience de 10 ans, nourrie par des attaques de microdrones contre les forces spéciales au Levant, mais aussi avec un risque patent qui s'était propagé contre la base aérienne projetée de Jordanie, puis au Sahel.

Fusils brouilleurs, laser, artillerie conventionnelle et autres équipements innovants

L'armée de l'air et de l'espace a d'abord pris des mesures de protection pour ses propres enceintes, où la valeur du matériel représente des milliards d'euros, sans compter la valeur des aviateurs patiemment formés sur leurs spécialité. Ce capital doit être protégé, par des systèmes globaux comme Parades, livré sur les bases à vocation nucléaire (BAVN), complété par des fusils brouilleurs, demain par du laser, de l'artillerie conventionnelle et d'autres équipements innovants