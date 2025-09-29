La France envoie des capacités antidrones au Danemark

Après les attaques, la France, experte du domaine en Europe, envoie une trentaine de personnels spécialisées dans l'antidrone, avec un hélicoptère Fennec.
Déjà, face à des attaques de drones en Pologne, en Jordanie, aux Emirats Arabes Unis et à Djibouti, l'armée de l'air et de l'espace avait démontré sa réactivité. Cette fois, la menace se déporte en Europe, au Danemark où doit se tenir un conseil européen. Sans préavis, l'état-major des armées a envoyé un module spécialisé pour assister les autorités locales, qui viennent de commander des systèmes sol-air Aster à la France.
Le Danemark possède quelques briques -notamment de très bons radars Terma Scanter 6002 (testés par la marine française) mais une aide de l'OTAN s'est avérée nécessaire. L'armée de l'air et de l'espace possède une expérience de 10 ans, nourrie par des attaques de microdrones contre les forces spéciales au Levant, mais aussi avec un risque patent qui s'était propagé contre la base aérienne projetée de Jordanie, puis au Sahel.
L'armée de l'air et de l'espace a d'abord pris des mesures de protection pour ses propres enceintes, où la valeur du matériel représente des milliards d'euros, sans compter la valeur des aviateurs patiemment formés sur leurs spécialité. Ce capital doit être protégé, par des systèmes globaux comme Parades, livré sur les bases à vocation nucléaire (BAVN), complété par des fusils brouilleurs, demain par du laser, de l'artillerie conventionnelle et d'autres équipements innovants
Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Celle de la ville lumière réalisée le 18 septembre par un satellite américain BlackSky a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, sans pour autant constituer une grande première d’un point de vue technique.
