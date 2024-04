La France en force au Space Symposium de Colorado Springs

Un événement majeur

Alors que, du Mexique au Canada, des millions de personnes se massaient pour assister à l’éclipse totale de Soleil du 8 avril, le 39e Space Symposium s’ouvrait à Colorado Springs, dans le Colorado, à l’ouest des États-Unis.

L’initiative de ce symposium annuel, qui dure cette année jusqu’au 11 avril, revient à la Space Foundation, organisation à but non lucratif créé en 1983 à Colorado Springs et présidée depuis juillet 2023 par la générale Heather Pringle, ancienne commandant du Laboratoire de recherche de la Force aérienne (AFRL) sur la base Wright-Patterson à Dayton, dans l’Ohio.

La mission de la Space Foundation est de défendre tous les secteurs de l'industrie spatiale mondiale à travers des activités de sensibilisation à l'espace, des programmes éducatifs, des remises de prix et des événements majeurs de l'industrie, à commencer par le Space Symposium.

Lancé en 1984, l’événement très orienté sur les questions de défense, proximité avec l’Académie de l’US Air orce (US Air Force Academy) oblige.

Il est désormais devenu le plus grand rassemblement mondial annuel de l’industrie spatiale.

Il est placé cette année sous la bannière « Accelerating Momentum and Unity » (Accélérer l’élan et l’unité).

Plus de quarante entreprises françaises présentes

À l’initiative du CNES, qui avait organisé un dialogue stratégique franco-américain sur l’espace à Washington les 20 et 21 mars (en parallèle de la conférence Satellite 2024), pas moins de quarante entreprises spatiales françaises sont présentes cette année sur le stand France.

Celui-ci est installé sur l’espace d’exposition du Space Symposium, au numéro 403.

Participent également à la manifestation le président du CNES, Philippe Baptiste, ainsi que le Commandant de l’Espace, le Général Philippe Adam.