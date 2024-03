La France devient le second plus gros exportateur d'armes

Les affaires marchent très bien pour la filière française de l’armement. Dans un rapport publié le 11 mars, l’Institut international de recherches sur la paix de Stockholm (Sipri) rapporte que la France est devenue le second exportateurs d’armes mondial. L’industrie de défense française se hisse derrière les États-Unis, prenant la place de la Russie et devançant la Chine. De 2019 à 2023, le volume de ventes d’armes de la France a bondi de 47%. Un record s’expliquant notamment par le retour de la guerre en territoire européen, la qualité des prestations proposées par des compagnies françaises et une forte baisse des exportations d’armes par la Russie.

Rafale sur la vente d’avions de chasse

Selon les chiffres du Sipri, la France occupe 11% de part de ventes d’équipements militaires à l’échelle mondiale. On peut notamment citer une présence confortable sur les salons internationaux ainsi que des accords aux montants parfois considérables. Le nom du Rafale est rapidement mentionné lorsqu’il s’agit d’évoquer le succès de l'exportation d'équipements français. Le chasseur de génération 4.5 de Dassault attire de nombreux pays : la chasse française doit s’équiper de 234 unités au total à l'horizon 2032, et plus de 260 avions doivent être livrés à des puissances étrangères. En tête de liste, les Émirats arabes unis et leur commande de 80 aéronefs, l’Indonésie avec 42 chasseurs ainsi que 10 appareils pour l’Égypte. L’avionneur devrait connaître une période de production particulièrement intense entre 2026 et 2033 dû un carnet de commandes particulièrement gonflé. Lors de sa visite à Paris pour le 14 juillet 2023, le Premier ministre indien Narendra Modi donnait son accord de principe pour l'achat de 26 Rafale-M et de trois sous-marins de classe Scorpène.