La France commande les 169 Airbus Guépard

Un Airbus H160 Guépard qui remplacera cinq types d'appareils différents

Prévue par la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, la commande par la France des 169 hélicoptères Airbus H160 Guépard, dont les 30 premiers en tranche ferme, s'élève à 10 Md€ comprenant le développement et la livraison des appareils, la fourniture du système de soutien et de formation ainsi que le MCO pendant dix ans. La commande comprend en plus la commande des 10 H160 pour la Gendarmerie nationale décidée dans le cadre du plan de soutien à l'industrie aéronautique et celle d'un H160 futur hélicoptère banc d'essai pour le centre d'expertise et d'essais DGA Essais en vol afin d'assurer "les essais en vol de mise au point de qualification des équipements et des futurs systèmes d'armes". Le Guépard remplacera cinq types d'appareils différents : Gazelle, Alouette III, Dauphin, Panther et Fennec actuellement en service.

Une flotte unique pour être plus efficace et réduire les coûts

Ce concept de "flotte unique" permettra de "mutualiser les coûts de développement entre les trois armées, d'être plus efficace avec l'optimisation du soutien en jouant sur les effets d'échelle, comme sur les stocks de pièces de rechange. Le tout soutenu par la verticalisation du MCO des H160 Guépard puisque le soutien sera assuré par Airbus Helicopters pendant les dix premières années, à compter de la livraison du premier hélicoptère. Une verticalisation qui est la suite logique de la réforme du MCO aéronautique décidée par la ministre des Armées, Florence Parly, et mise en musique par la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé).

Livraisons des Guépard à partir de 2027

Les premiers Airbus H160 Guépard sont programmés au sein des forces pour l'année 2027, les premières productions ayant démarré en 2024. Chaque Armée disposera d'hélicoptères dotés d'équipements spécialisés. Pour les 80 Guépard de l’Armée de Terre : reconnaissance armée, appui-feu, infiltrations de forces spéciales, appui au commandement ; pour les 49 Guépard de la Marine nationale : combat aéromaritime, protection et soutien de la force navale, actions spéciales navales, action de l’État en mer ; pour les 40 Guépard de l’Armée de l’Air et de l’Espace : surveillance et défense de l’espace aérien, recherche et sauvetage, appui-feu et renseignement.