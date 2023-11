La FNAM salue l'adoption de la loi sur la prévisibilité de l'organisation de la navigation aérienne en cas de grève

Après avoir été adoptée avant l'été au Sénat, sur une proposition du sénateur de Seine-Saint Denis Vincent Capo-Canellas, la loi relative à la prévisibilité de l'organisation de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social, a été votée à l'Assemblée nationale mercredi 15 novembre.

Des annulations à 8 millions d'euros par jour

La FNAM (Fédération nationale de l'Aviation et ses Métiers) se félicite de cette adoption. Elle rappelle que, depuis le mois de septembre 2022, le transport aérien français a connu plus d'une quarantaine de journées de grèves des ingénieurs contrôleurs de la navigation aérienne (ICNA). Les conséquences de ces grèves dites "de solidarité" sur les passagers et l'activité des compagnies aériennes françaises comme étrangères ont été très significatives. Le coût des annulations pour les exploitants a ainsi été estimé à 8 millions d'euros par jour en moyenne et le coût des retards à 6 millions d'euros supplémentaires par jour (source Eurocontrol).

Les compagnies aériennes basées en France, et leurs passagers, qui sont les plus touchés par ces mouvements de grève demandent depuis des années déjà la mise en place par l'Etat d'un dispositif garantissant une meilleure prévisibilité pour les passagers sous la forme d'une obligation pour les contrôleurs aériens de déclaration individuelle d'intention de faire grève au minimum 48 heures avant le début du conflit social. Cela sera bientôt chose faite.