La FNAM anticipe un très bon été et prévoit un retour au niveau d'activité de 2019

Peu à peu, le trafic aérien français retrouve son niveau d'activité et sa dynamique d'avant-crise. "L'année 2022 s'est achevée avec un trafic à hauteur de 80% de celui de l'année 2019", a expliqué ce matin Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et French bee, lors d'une rencontre de la FNAM (Fédération nationale de l'Aviation et ses Métiers). "Au mois de janvier 2023, le trafic a monté à 91% du niveau de celui de 2019 et 94% en février et nous devrions être à 100% cet été".

Les "fenêtres" de réservation reviennent à la normale

La reprise du trafic est différenciée selon les axes. "Nous sommes déjà proche des niveaux de 2019 pour le trafic vers l'Union Européenne, l'Amérique du Nord et les DROMs (ndlr : départements et régions d'outre-mer), en développement pour l'Afrique et toujours en retrait vers l'Asie et les pays impactés par la guerre en Ukraine. Le niveau de trafic en métropole et à 78% du niveau de 2019", ajoute Marc Rochet. "Nous observons que la "fenêtre" des réservations a tendance à s'accroître à nouveau. Pendant la période de la Covid-19, nous étions à des délais de deux mois, avec des réservations très tardives. Nous sommes maintenant à des fenêtres de 4 à 5 mois, voire six mois puisqu'il y a déjà des engagements pour l'Etat. Cet allongement est amplifié par la remontée des tarifs aériens qui ramène à des comportements de réservation classique où les clients essaient de réserver le plus tôt possible pour bénéficier des bas tarifs". La FNAM note que sur les douze derniers mois, les tarifs de billets d'avion ont augmenté en moyenne de 15% par rapport à 2017, et de 9% vers les DROMs.

L'impact de la grève du contrôle aérien

La FNAM rappelle aussi que la grève du contrôle aérien lié à la réforme des retraites a eu un effet très notable depuis le mois de janvier. "Il y a eu au total 34 jours de grève, soit un jour sur trois depuis le mois de janvier", explique Alain Battisti, président de Chalair Aviation. "Au total, 3000 vols ont été annulés par anticipation à la demande de l'Etat à Orly et 500 vols annulés "à chaud" pour les opérateurs d'Orly. Cela a généré un manque de 470 000 passagers dans les aéroports parisiens au cours du premier trimestre 2023 et 110 000 clients impactés pour la seule compagnie Air France". La FNAM préconise un autre système pour que les passagers soient moins impactés par les conflits sociaux.

La filière de carburants aéronautiques durables sur les rails

La FNAM a enfin évoqué les enjeux environnementaux liés à la décarbonation du secteur aérien. Elle rappelle que le secteur aérien est le premier à avoir remis au gouvernement le 14 février dernier, sa feuille de route de transition énergétique, conformément à l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Cette feuille de route, associant l'expertise de l'industrie, des entreprises du secteur de l'énergie et de l'Etat, présente deux scénarios ambitieux et réalistes pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. La FNAM appelle particulièrement à la mobilisation de tous les acteurs pour la constitution d'une filière de carburants aéronautiques durables et se réjouit de l'initiative partagée avec le gouvernement, avec la constitution d'un groupe de travail, et visant à permettre des avancées concrètes d'ici au Salon du Bourget en juin 2023.