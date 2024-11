FZ123 : la roquette très courte portée anti-essaim de drones de Thales

Besoin en très courte portée

Une défense antiaérienne efficace concentre en réalité de nombreux systèmes différents, afin de créer une bulle multicouche. La guerre en Ukraine a rappelé que les capacités de défense courte portée, et plus particulièrement très courte portée, sont aussi importantes que la moyenne et la longue portée : les drones de petites tailles, à faible coût de production, disponibles en grande quantité et difficiles à détecter sont devenus une réelle menace pour les forces au contact et les installations. Le canon antiaérien permet d’offrir une réponse efficace sur le terrain mais requiert le développement d’un système complet avec par exemple la modification d'un véhicule pour emporter le canon en question, le développement d'une munition,... Mais le problème des essaims de drones demande aussi de détenir d'autres systèmes très courte portée afin de pouvoir faire face à des attaques saturantes.

Une roquette

C’est ainsi que Thales Belgium, filiale belge de Thales et unique producteur européen de roquettes de 70 mm (standard OTAN), a développé une roquette anti-drone de « très très courte portée ». Dénommée FZ123, cette roquette de 70 mm se distingue des autres modèles de roquettes par l’emport d’une charge spéciale : un peu moins de 6500 billes en acier sont dispersées autour d’une petite charge explosive. Lorsqu'un radar détecte un essaim de drones en approche, un véhicule équipé de ces roquettes peut tirer par exemple 5 roquettes. Leur portée est estimée entre 3 à 4 kilomètres avec une altitude maximale de 2,5 kilomètres. Lorsque la roquette atteint un point d'explosion déterminé avant le tir, la mise à feu de la charge permet de disperser les billes et, lors d'un tir de cinq roquettes sur un essaim, un seul véhicule équipé de ces roquettes peut alors créer un véritable mur d'acier composé de plus de 30 000 billes, détruisant obligatoirement la totalité des drones en vol.

Cette nouvelle solution de Thales ne cherche absolument pas à remplacer le canon antiaérien par un lance-roquettes. Bien au contraire, cette solution est complémentaire afin de justement créer une solution en dessous des effecteurs au sein d'une bulle multicouche : lance-missiles, canons antiaériens, armes à énergie dirigée,...