La flotte MMF reçoit son deuxième A330

MMF.

Le 10 août, la NSPA (agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN) a annoncé avoir reçu un second A330 dans le cadre du programme MMF, visant à créer une flotte multinationale de ravitailleurs. Airbus a livré l'appareil sur la base aérienne d'Eindhoven, aux Pays-Bas. L'appareil va désormais subir un examen de navigabilité avant de pouvoir être mis en service.



Multinational.

L'appareil rejoint ainsi le premier A330 MRTT livré le 30 juin dernier et servant à la conduite de missions d'entraînement pour les différentes unités des pays participants. Cette flotte multinationale se composera à termes de 8 appareils, mis à disposition de la Belgique, de la République Tchèque, de l'Allemagne, de Luxembourg, des Pays-Bas et de la Norvège. Il existe par ailleurs une option pour ajouter 3 appareils supplémentaires à la flotte.



Calendrier.

Alors que trois A330 sont actuellement en cours de modification chez Airbus, la NSPA annonce que les livraisons des huit ravitailleurs devrait être finalisée d'ici 2024.

Pour rappel, cette initiative a vu le jour sous l'impulsion des Pays-Bas et du Luxembourg dès 2016. Elle est ensuite rapidement parvenue à séduire d'autres Etats européens et a ainsi été rejointe par l'Allemagne et la Norvège l'année suivante, la Belgique en 2018 et la République Tchèque à l'automne 2019.