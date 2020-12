La flotte de SpaceX à quai sur Google Earth

Sept navires à quai

Si vous naviguez avec Google Earth Pro pour bureau (avec l’affichage des images satellite) dans le bassin moyen du port de Port Canaveral, en Floride, vous pouvez retrouver la flotte complète de bateaux de récupération de SpaceX à quai : les barges autonomes Just Read The Instructions et Of Course I Still Love You (portant les stigmates de dizaines de rétrofreinages d’étages), les navires Go Searcher et Go Navigator dédiés aux capsules Dragon et Crew Dragon (avec leur pont pour hélicoptère), le navire de soutien Go Quest entre eux, et enfin les navires Go Ms. Tree et Go Ms. Chief (équipés de filets pour attraper les demi-coiffes).

A voir également sur Street View

L’image actuellement visible a été prise le 2 février 2020 à l’aide d’un satellite Maxar, après le retour de l’étage B1051 qui avait servi cinq jours plus tôt au lancement du quatrième lot Starlink (79e vol orbital du Falcon 9).

Une demi-coiffe avait également été récupérée à l’issue du vol.

Par ailleurs, un déchargement d’étage du Falcon 9 effectué en juin 2016 (après le lancement du satellite Thaicom 8) est toujours visible sur Street View (shorturl.at/bcqwJ).