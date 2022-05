La filière aérospatiale se met à la Nation startups

StartAir : le club des startups du Gifas

Afin d'éviter la déperdition en nouveaux talents ou leur dispersion, le Gifas a décidé de structurer les relations entre entreprises de la filière aérospatiale et les startups en dotant d'un club baptisé StartAir. L'objectif est d'apporter aux premières des capacités d'innovations, d'usages et de services ; aux secondes de bénéficier « de partages et retours d'expérience, d'aide, de soutien et de conseils pour se développer ».

L'apprentissage du lobbying

Très concrètement, « le Gifas accompagnera les startups, membres de StartAir, par une démarche de parrainage. Les industriels parrains partageront leur connaissance des mécanismes et acteurs institutionnels, industriels ou scientifiques. Ces startups bénéficieront des capacités d'influence et de relations institutionnelles du Groupement avec les acteurs de l'aéronautique, de la défense et de l'espace".

Partage des savoirs

Les startups accueillies au sein du club seront membres du Gifas. « Elles participeront ainsi aux nombreux travaux du Groupement, bénéficieront des analyses de ses experts sur le plan national, européen et international. Elles auront également accès aux évènements de la filière, notamment les salons internationaux où le Gifas représente et fédère l'industrie française aéronautique et spatiale, ou lors de missions à l'étranger ».

Les membres du Club StartAir pourront aussi accéder « aux outils d'information et de collaboration partagés entre tous les membres du Gifas ». « L'innovation des startups, sociétés émergentes, combinée à la puissance industrielle des acteurs du Gifas, est la formule gagnante pour relever les défis aéronautiques et spatiaux », commente Guillaume Faury, actuel président du Gifas et président du groupe Airbus.