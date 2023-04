La fenêtre du poste de pilotage d'un Boeing 737 s'ouvre en plein vol

Atterrissage d'urgence d'un Boeing 737

Le 18 avril 2023 , le Boeing 737-900 de United Airlines, immatriculé N66825, effectuait un vol entre l'aéroport international Bradley de Windsor Locks et l'aéroport international Dulles de Washington, aux États-Unis lorsque l'équipage de conduite a ordonné un atterrissage d'urgence. Selon un rapport de The Aviation Herald, l'avion a été dérouté de manière inattendue en raison d'une fenêtre du cockpit qui s'est soudainement ouverte pendant le vol.

Le Boeing 737 contraint de se dérouté

Le vol UA1274 de la compagnie United Airlines, opéré par un Boeing 737 âgé de neuf ans, a quitté l'aéroport Bradley à 6 heures du matin, heure locale, avec 178 passagers à bord et devait arriver à l'aéroport Washington-Dulles à 7h23. Cependant, environ 11 minutes après le décollage, l'équipage du cockpit a pris la décision de se dérouter vers l'aéroport BDL en raison d'un incident présumé impliquant l'ouverture soudaine d'une fenêtre du cockpit, d'après les données de Flightradar24.com. On ne sait pas encore avec certitude si l'incident a été causé par une erreur humaine ou par un problème mécanique lié à la maintenance de l'appareil.

L'enregistrement audio de l'ATC publié par You Can See ATC capte le bruit du vent et, à un certain moment, le pilote signale au contrôleur aérien que les instructions sont inaudibles en raison du bruit extérieur.