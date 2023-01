La famille d'hélicoptères Hawk passe le cap des 5.000 hélicoptères livrés

Une réussite à l'étranger, copie inclue, et aux USA !

Le Black Hawk et ses variantes sont utilisés dans 28 pays ; Australie, Jordanie, Philippines, Corée du Sud, etc. Son succès concerne aussi la Chine à partir des années 1980. A cette époque, la Force aérienne de l'armée populaire de libération (FAAPL) achète 24 S-70C-2 pour un montant de 140 millions de dollars. Forts de leurs capacités, le gouvernement chinois voudrait augmenter la flotte de Black Hawk mais le contexte politique avec les États-Unis change après les manifestations de la place Tian'anmen en 1989. Cela n'arrête toutefois pas le gouvernement chinois : les capacités de son industrie à copier des matériels existants permet à celle-ci, de faire voler pour la première fois son Z-20 à la fin de l'année 2013 et dont la ressemblance avec le Black Hawk est très frappante.

Il reste tout de même un hélicoptère majoritairement utilisé au sein de l'US Army. C'est d'ailleurs le premier utilisateur de Black Hawk au monde. Rien que pour les seules missions de transport et sans prendre en compte les versions spécialisées, l'US Army comprenait en 2021 approximativement 1.794 Black Hawk :

50 UH-60A

900 UH-60L

838 UH-60M

6 UH-60V

100 ans pour Sikorsky

En plus de cette annonce, l'hélicoptériste fête cette année un siècle d'existence. En effet, en 1923, Igor Sikorky décide de créer une entreprise spécialisée dans le développement et la construction d'avions et d'hydravion. Cette activité diminue toutefois jusqu'à disparaitre au début des années 1940.