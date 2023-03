La FAA va renforcer la surveillance de Boeing

Selon une déclaration de l'administrateur par intérim de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), Billy Nolen, mercredi 8 mars 2023, l'agence va renforcer sa surveillance sur le constructeur aéronautique Boeing. Cette décision intervient à la suite de la tragédie impliquant les Boeing 737 MAX, qui ont causé la mort de 346 personnes lors de deux crashs en 2018 et 2019. Depuis ces événements tragiques, Boeing a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs de l'aviation dans le monde entier.

Augmentation des effectifs de la FAA

Dans le but de renforcer les normes de sécurité de l'aviation civile, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a prévu d'augmenter le nombre d'employés de son bureau de la sécurité aérienne. Ainsi, d'ici la fin du mois de septembre 20, le nombre de salariés devrait passer de 7 489 à 7 775. Cette décision fait partie d'un effort plus important pour moderniser et améliorer les normes de sécurité de la FAA, suite à une audition menée par une commission du Congrès en 2020.

Actuellement 107 employés de la FAA participent à temps plein à la surveillance de Boeing, contre 82 les années précédentes. L'agence des transports a également complété l'équipe de surveillance de Boeing par 35 employés issus d'autres divisions.

Les crash des Boeing 737 MAX

La décision de renforcer la surveillance de Boeing par la FAA est basée sur les deux tragiques accidents aériens qui ont impliqué le modèle 737 MAX 8 en 2018 et 2019. Le premier accident a eu lieu lors d'un vol de Lion Air entre l'aéroport international Soekarno-Hatta (CGK) de Jakarta et l'aéroport Depati Amir (PGK) de Pangkal Pinang, tandis que le second a impliqué un vol d'Ethiopian Airlines entre l'aéroport international Addis-Abeba Bole (ADD) d'Éthiopie et l'aéroport international Jomo Kenyatta (NBO) du Kenya.

Modification du sytème MCAS

Dans les deux cas, un défaut du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) a fait plonger les avions à réaction dans les 15 minutes suivant le décollage, tuant tous les passagers et membres d'équipage à l'impact. Entre les deux vols, 346 personnes ont perdu la vie.

Boeing a accepté de régler des amendes pénales et de dédommagements d'un montant de 2,5 milliards de dollars en 2021. Depuis, le constructeur aéronautique a entrepris des modifications du système MCAS de ses avions 737 MAX et a annoncé son intention de lancer deux nouvelles versions, le 737 MAX 7 et le 737-10, dans un avenir proche.