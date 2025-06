La FAA va lever l'interdiction des vols supersoniques au-dessus du territoire américain

Un décret pour abroger l'interdiction des vols supersoniques...

Le président Donald Trump a publié et signé le 6 juin 2025 un décret ordonnant à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) d'abroger l'interdiction des vols supersoniques au-dessus du territoire américain. Des leaders clés du Congrès, le sénateur Ted Budd (R-NC) et le membre du Congrès Troy Nehls (R-TX), ont récemment présenté un projet de loi au Sénat (S. 1759) et à la Chambre des représentants (H.R. 3410) visant à réviser l'interdiction des vols supersoniques au-dessus du territoire américain.

... Au-dessus des terres américaines

Boom Supersonic, premier concerné, soutient la levée de l'interdiction obsolète des vols supersoniques aux États-Unis afin d'autoriser les vols supersoniques qui ne produisent pas de bang sonique audible. Le décret présidentiel publié par le président Trump lève effectivement l'interdiction des vols supersoniques au-dessus des États-Unis, en vigueur depuis 1973. Depuis plus de 50 ans, la réglementation fédérale impose une limite de vitesse dans le ciel, à savoir une interdiction des vols supersoniques.

180 jours et une règle finale dans un délai de deux ans

La FAA, soit le régulateur américain, a reçu l'obligation de lever l'interdiction dans un délai de 180 jours et de publier une règle finale de certification du bruit des avions pour ce type d'opérations dans un délai de deux ans. En signant ce décret, l'administration a souligné que « des décennies de réglementations étouffantes ont freiné les progrès » en matière de vols supersoniques, ce que le décret vise à supprimer. Cette mesure présidentielle fait suite à la présentation, le 14 mai 2025, du Supersonic Aviation Modernization Act (soit la Loi sur la modernisation de l'aviation supersonique) par un groupe bipartite de dirigeants de la Chambre des représentants et du Sénat.