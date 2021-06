La FAA distribue 8 Md$ d'aides aux aéroports américains

Une aide financière de la FAA en deux volets

Prévue dans le plan de relance de l'administration Biden, l'assistance économique aux aéroports américains secoués par l'effondrement du trafic aérien en raison de la pandémie de Covid-19 se traduira par un soutien financier d'un montant global de 8 Md$ de la part de la FAA et qui se répartira en deux volets : 6,5 Md$ aux aéroports ayant une activité commerciale et traitant un minimum de 10 000 embarquements passagers par an avant la crise. Les montants attribués à chaque plateforme se feront en fonction du nombre d'embarquements passagers. Le deuxième volet, d'un montant de 800 M$, là aussi répartis en fonction du nombre d'embarquements passagers annuels, est destiné aux sociétés qui gèrent des boutiques sous forme de concession dans les terminaux.

Condition : garder 90 % du personnel

Les "petits" aéroports ne sont pas oubliés puisque 100 M$ leur seront attribués en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : "Nationale", "Régionale", "Locale", "Basique". La FAA accompagne cette distribution d'une condition : les aéroports et sociétés bénéficiaires de ce soutien financier devront conserver 90 % des personnes employées avant le déclenchement de la crise. Les fonds obtenus peuvent servir à couvrir les coûts d'exploitation, rembourser la dette ou les intérêts de la dette ou couvrir toutes nouvelles dépenses pour améliorer les dispositifs de prévention contre les virus (filtres à air, renforcement des mesures de nettoyage,....)

40 Md$ de pertes d'ici mars 2022

L'aéroport de Seattle va pouvoir recevoir près de 176 M$ d'aides tandis que pour les plateformes de Philadelphie et de Raleigh-Durham les soutiens seront de 115 M$ et 50,6 M$, respectivement. L'aéroport d'Atlanta pourra percevoir 324 M$. Ce soutien financier s'annonce précieux pour les sociétés gestionnaires d'aéroports aux Etats-Unis face à des pertes accumulées entre mars 2020 et mars 2022 d'un montant évalué à 40 Md$ du fait des chutes de recettes générées par l'effondrement du trafic aérien.