La FAA autorise Boeing à reprendre les livraisons du Boeing 787

Reprise des livraisons du Boeing 787

Le vendredi 10 mars 2023 , la Federal Aviation Administration (FAA) a autorisé Boeing à reprendre les livraisons du gros porteur Boeing 787 Dreamliner dès cette semaine, selon Reuters. Le 23 février 2023, la FAA a interrompu les livraisons de Boeing 787 après que Boeing a découvert une erreur d'analyse de données liée à la cloison de pression avant de l'avion lors de l'examen des dossiers de certification.

Boeing a affirmé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité immédiat pour la flotte en service malgré l'arrêt des livraisons. Le constructeur américain a également précisé qu'il restait en contact avec les clients et suivrait l'exemple de la FAA. En outre, Boeing a déclaré qu'il n'envisageait aucun changement dans ses perspectives de production et de livraison pour l'année 2023 malgré cette interruption.

Les livraisons du Boeing 787

Boeing a livré 31 avions Boeing 787 Dreamliner en 2022, dont 22 au cours du dernier trimestre. Pour 2023, le constructeur américain prévoit de livrer entre 70 et 80 Boeing 787 Dreamliners. Boeing a continué de livrer environ 5 gros-porteurs par mois pour réduire ses stocks, mais a connu un début d'année 2023 lent avec seulement trois Dreamliners livrés en janvier et aucun en février, devant ainsi livrer 7,2 avions par mois pour atteindre son objectif annuel de 70 livraisons.

Problème antérieur du Boeing 787

En mai 2021, Boeing a dû interrompre les livraisons des Boeing 787 Dreamliner après que la FAA a émis des réserves sur la méthode d'inspection proposée : la FAA a découvert des défaults de fabrication sur certains avions de ligne. Boeing et la FAA ont collaboré pendant plus d'un an pour résoudre les problèmes liés aux inspections des Boeing 787 Dreamliner, avec une approbation du plan de Boeing en juillet 2022 incluant des inspections spécifiques pour assurer la conformité de chaque avion.