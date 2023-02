Nouvel incident de fuselage: Boeing suspend les livraisons de ses avions 787 Dreamliner

Un nouvel incident de fuselage à l'origine de la suspension des livraisons

Boeing a temporairement suspendu les livraisons de ses avions 787 Dreamliner après la découverte d'un nouveau problème lié au fuselage. Le constructeur a qualifié cela d'"erreur d'analyse", mais affirme qu'elle ne représente pas de menace immédiate pour la flotte en service. Boeing avait précédemment interrompu les livraisons des 787 pendant plus d'un an en raison de défauts de production, et cette nouvelle annonce a fait chuter ses actions de près de 3%.

Le problème actuel concerne les composants du fuselage des Dreamliner. La Federal Aviation Administration (FAA) devra être complètement satisfaite de cette question avant que les livraisons ne puissent reprendre. L'agence a déclaré qu'elle travaille avec Boeing pour déterminer les actions éventuelles à prendre pour les avions récemment livrés. Boeing a déclaré que dans le cadre de l'examen des certifications, Boeing a découvert une erreur d'analyse de la part de notre fournisseur liée à la partie avant du fuselage du 787.

Impact sur les livraisons à court terme

Boeing a assuré qu'il n'y avait pas de préoccupation immédiate en matière de sécurité des vols pour la flotte en service, qu'il était en contact avec ses clients et qu'il continuerait à suivre la direction de la FAA. Le constructeur a déclaré que les livraisons à court terme seraient impactées mais qu'il ne "prévoyait pas de changement dans ses perspectives de production et de livraison pour l'année".

Cette dernière annonce rappelle la baisse de livraisons qui a affecté les 787 de Boeing il y a peu. En effet, les livraisons du Boeing 787 avaient été interrompues par la FAA en mai 2021 après la découverte de défauts de production et des préoccupations quant aux méthodes d'inspection de Boeing. La FAA avait alors déclaré en février 2022 qu'elle n'autoriserait pas Boeing à s'auto-certifier pour la complétion de chaque avion 787.

Cela a conduit la FAA à compléter la dernière certification de navigabilité pour chaque avion 787 , tout comme elle l'a fait pour tous les avions Boeing 737 MAX depuis la reprise des livraisons après les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines.

Pendant plus d'un an, Boeing n'a pas livré un seul Dreamliner, affectant les commandes de plusieurs compagnies aériennes à travers le monde, d'American Airlines aux États-Unis à Vistara en Inde. Le fabricant d'avions a finalement repris les livraisons en août 2022, en remettant un 787 à American Airlines, et a rapidement augmenté le calendrier de livraison à plus de 30 avions en un mois.

Le directeur financier de Boeing, avait précédemment annoncé lors de l'annonce des résultats que bien qu'il faudra du temps pour augmenter la production du Dreamliner, ils espèrent toujours livrer 70 à 80 Dreamliners à leurs clients cette année.