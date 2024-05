La FAA apporuve un corridor de vol dédié aux essais de livraison par drone

Logistique accélérée et livraison par drone

MightyFly, une société qui développe des aéronefs-cargos autonomes pour la logistique accélérée, a annoncé le 30 avril 2024 qu'elle est devenue la première grande société d'aéronefs-cargos autonomes ADAVe à recevoir une approbation de corridor de vol de la FAA aux États-Unis. MightyFly a commencé les essais en vol de l'avion Cento au début du corridor de vol en mars, faisant des progrès rapides dans son programme d'essais en vol. Cette première approbation de la FAA a été confirmée à la fin du mois de mars par le biais d'une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act), sur la base d'une certification le 25 janvier 2024. Elle comprend le certificat de dérogation ou d'autorisation (COA) pour un couloir de vol allant jusqu'à 5 000 pieds d'altitude (soit 1 500 m) entre les aéroports de New Jerusalem et de Byron en Californie, ainsi qu'un certificat spécial de navigabilité (SAC) permettant à la société de tester les capacités au-delà de la ligne de visibilité (BVLOS) tout en utilisant un avion d'accompagnement.

Un couloir de vol sur mesure pour les essais

Du point de vue des essais en vol, ce couloir de vol permet à MightyFly d'améliorer ses capacités d'essais en vol, d'effectuer des vols autonomes A-B dans l'espace aérien de l'aviation générale, de tester le rayon d'action de l'aéronef, de tester la communication par liaison de données à longue portée pour le commandement et le contrôle (C2), et de tester le futur système de détection et d'évitement pour les vols BVLOS. Du point de vue du développement commercial, l'autorisation d'étude de marché SAC (Special Airworthiness Certification ou Certification de navigabilité spéciale) ou de MightyFly permet à l'entreprise de commencer à démontrer des vols de livraison autonomes point à point et de réaliser des programmes de validation de principe (POC) avec des clients et des partenaires. Cette autorisation est un élément clé qui permettra à MightyFly de se positionner en tant que perturbateur de l'industrie de la logistique accélérée B2B.

30 vols cumulés pour le Cento

Le 4 mars 2024, MightyFly a commencé à faire voler le 2024 Cento, son aéronef cargo autonome de troisième génération, à l'aéroport d'origine du corridor. À ce jour, le 2024 Cento a réalisé d'importants progrès dans le cadre de son programme d'essais en vol, effectuant plus de 30 vols autonomes en l'espace de quelques semaines. La campagne d'essais en vol a débuté après une série d'essais au sol effectués au siège de MightyFly et sur le site d'essai. Ces tests ont suivi la présentation publique de l'avion 2024 Cento à la fin du mois de janvier. Ce drone de troisième génération est conçu pour transporter jusqu'à 45,3 kg de marchandises sur une distance de 521 nautiques (soit 964,8 km), à une vitesse de croisière de 130 nœuds(soit 240,7 km/h). Une fois devenu totalement autonome, Cento ou son successeur devrait être capable de gagner un centre de traitement des commandes, de recevoir un ou plusieurs colis non standardisés (il n'est pas nécessaire d'avoir un emballage type aux dimensions préalablement fixées), de gagner sa ou ses destinations, de décharger sa cargaison et de (re)décoller pour sa prochaine livraison. L'entreprise collabore avec l'armée de l'air américaine et notamment l'Air Mobility Command pour la partie physique de son système de livraison des colis.