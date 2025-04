La durée de vie du vaisseau Soyouz augmente

Deux Russes et un Américain sont dans un Soyouz

Le 8 avril, le vaisseau russe Soyouz MS 27 a rallié la Station spatiale internationale en mode express (après deux orbites terrestres) : l’amarrage au module Prichal du segment russe du complexe orbital est intervenu 3 heures et 10 minutes après le décollage du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

A bord du Soyouz MS 27 avaient pris place deux cosmonautes russes, Sergueï Ryjikov (50 ans, troisième vol spatial) et Alexeï Zoubritski (32 ans, premier vol), et un astronaute américain, Jonny Kim (41 ans, premier vol spatial).

Le trio s’est installé pour huit mois à bord de l’ISS (a priori jusqu’au 8 décembre prochain), profitant de l’augmentation de la durée de vie sur orbite du vaisseau Soyouz, qui était jusqu’à présent limitée à six mois.

Treize humains simultanément sur orbite (mais pas à la même table)

On compte ainsi treize personnes (onze hommes et deux femmes) actuellement sur orbite autour de la Terre : les trois passagers du Soyouz MS 27, leurs trois collègues du Soyouz MS 26 (deux Russes et un Américain, arrivés le 11 septembre 2024), les quatre passagers de Crew 10 (deux Américaines, un Japonais et un Russe, arrivés le 16 mars) et les trois occupants de la station chinoise Tiangong (arrivés le 29 octobre 2024 à bord du Shenzhou 19).