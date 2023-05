La Douane va aussi voler en Airbus H160

La Douane opèrera l'Airbus H160 depuis le pôle du Lamentin

En commandant à Airbus Helicopters deux H160 (et deux en option) en 2020, Héli-Union, désormais intégrée à Sabena technics, avait eu le nez creux. La Douane, via la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) vient de confier un contrat de location d’un H160 pour une durée de quatre ans, avec deux options de deux années. L’appel d’offres de la DMAé ne spécifiait pas une machine en particulier, mais aujourd’hui, Sabena technics peut se targuer d’avoir gagné son double pari, celui d’avoir choisi le H160, et d’avoir gagné avec cette option les faveurs de la douane. L’appareil sera opéré depuis le pôle aéronautique d’état du Lamentin, en Martinique. Sabena technics ne part pas de zéro avec la douane : la société entretient déjà les Beech 350 utilisés pour les missions de surveillance aéromaritime, notamment en Martinique.

L’appareil contribuera au dispositif de lutte antidrogue

L’appareil contribuera au dispositif de lutte antidrogue, succédant à des Ecureuil, et recevra à ce titre une configuration quasi-identique à celle développée par Babcock pour les six H160 loués à la Marine : un treuil, un bac plongeurs, et une boule optronique Euroflir 410. Sabena technics recevra l’appareil ainsi modifié par Airbus Helicopters mi-octobre, et la mise en service est prévue un mois plus tard en Martinique. Le contrat comporte des clauses de disponibilité, non détaillées à ce stade, mais Anthony Cosson, directeur du pôle hélicoptères de Sabena technics assure que des « moyens colossaux » en pièces, outillages et personnel seront déployés en Martinique pour la garantir.

Sabena technics veut être un élément industriel de la maintenance du H160

Réduit pour l’instant à un seul appareil, l’enjeu est énorme car Sabena technics ne cache pas vouloir « devenir un élément industriel de la maintenance du H160 », ambitionne Anthony Cosson. En inaugurant ce 4 mai à Marignane le hangar Boussiron, le PDG Philippe Rochet a pu bénéficier de la présence d’un H160 (pas encore le sien) venu d’Airbus Helicopters, de l’autre côté de la piste, tout en envoyant un double message : des hélicoptères de nouvelle génération, H225 et H160 seront entretenus sur place, et la société inaugurera « plusieurs autres hangars » dans la région dans les trois ans qui viennent, notamment et probablement à Istres, pour entretenir les Phénix de l’Armée de l’Air et de l'Espace.