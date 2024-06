La DGA sélectionne le système de contrôle aérien mobile de Collins pour l'Armée de Terre

Ce 17 juin, à l'occasion du salon Eurosatory 2024, la Direction Générale de l'Armement a annoncé avoir sélectionné Collins Aerospace, filiale de RTX, pour fournir des tours de contrôle mobiles. Dénommé Air Traffic Navigation Integration and Coordination System (ATNAVICS), ce système se concentre uniquement sur deux véhicules, à savoir HMMWV (Humvee) équipé de plusieurs capteurs et un HUMMWV de commandement et de contrôle. Le premier emporte trois capteurs placés sur une palette :

L'autre Humvee permet de rassembler en un seul endroit les différentes données détectées par le véhicule radar. Elles permettent alors à deux opérateurs de gérer la zone aérienne environnante. Les deux véhicules ne doivent pas être spécifiquement l'un à côté de l'autre : ils peuvent être éloignés de 975 mètres (max).

À noter que l'énergie nécessaire à l'utilisation des systèmes emportés sur les véhicules est directement transportée par ces mêmes véhicules. Ceux-ci tirent chacun une remorque équipée d'un groupe électrogène. Le tout, véhicules et remorques, rentre dans un seul avion de transport tactique C-130 Hercules ou A400M Atlas. Cette capacité de projection aérienne était centrale dans le développement de l'ATNAVICS car ce système doit permettre de créer un aéroport a peu près n'importe où : dans le cas d'une crise humanitaire ou d'opérations militaires, un aéroport aux infrastructures détruites ou même une simple prairie pourra recevoir des avions en toute sécurité grâce aux instructions précises venues du sol.

L'US Air Force, le Corps des Marines et l'US Army disposent tous de ce type de "tour de contrôle" mobile tactique (54 systèmes produits). Au sein de l'USMC, l'ATNAVICS a permis la mise à la retraite du Marine Air Traffic Control and Landing Systems (MATCALS). En France, il est plus que probable que les jours sont comptés pour le Système Polyvalent d’Atterrissage de Recueil de Télécommunication et d’Identification de l'Armée de Terre (SPARTIATE).