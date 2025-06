La DGA réalise les premiers essais en vol du radar de nouvelle génération DRAGON qui équipera l’hélicoptère Guépard

Dragon à l'essai

Les premiers essais en vol du projet de démonstrateur de radar de nouvelle génération (DRAGON) ont débuté en mai 2025 sur le site du centre d’expertise et d’essais en vol de la Direction générale de l'armement (DGA), sous la maîtrise conjointe des experts de la DGA et de Thales. Le projet DRAGON a été lancé en 2019 par l’Agence de l’innovation de défense. Confié à Thales, il vise à mettre au point un radar de nouvelle génération en bande X dénommé Airmaster C. Les essais en vol visent à mettre au point le radar Airmaster C en conditions réelles en vue d’équiper les aéronefs légers des forces armées. La DGA a anticipé le passage à l’échelle de ce projet et accéléré sa maturité technologique en lançant dès 2021 son intégration sur l’hélicoptère Guépard (H160).

Airmaster C en bande X

L’Airmaster C développé dans le cadre du projet DRAGON est un radar aéroporté possédant des caractéristiques uniques par rapport aux radars actuels : antenne active à balayage électronique AESA (Active Electronically Scanned Array) en deux dimensions, multi-polarisation et une puissance de calcul lui permettant d’être évolutif, intuitif et capable d’intégrer rapidement des fonctions d’intelligence artificielle pour alléger la charge cognitive de l’opérateur.

Compact et plus léger

Il est 30% plus compact, plus léger et plus économe en énergie que les radars de la génération précédente, l’Airmaster C pourra être intégré sur des aéronefs légers. Basé sur une technologie d’entrelacement des modes destinée à optimiser ses performances dans toutes les situations opérationnelles, ce radar a été conçu pour être évolutif sans nécessiter de modification matérielle. La DGA a initié son intégration dans l’hélicoptère Guépard, acquis au titre du programme d’Hélicoptère interarmées léger.

Sur la banc d'essais Puma

Les essais du radar Airmaster C ont débuté en mai 2025 sur l’hélicoptère « banc d’essais » Puma par les équipes du centre d’expertise et d’essais en vol de la DGA. L’objectif était de le tester dans un environnement représentatif des missions opérationnelles auquel il sera confronté. D’autres essais en vol sont prévus afin de finaliser la mise au point du radar et de procéder aux levées des risques en vue de son intégration sur le Guépard. Confié à la maîtrise d’œuvre d’Airbus Helicopters, l’hélicoptère Guépard équipera les trois armées. Il sera équipé du radar Airmaster C pour la Marine nationale et l’armée de l’Air et de l’Espace, offrant ainsi une capacité pleinement adaptée aux missions de cet hélicoptère avec une prise de risque maîtrisée. Les performances nouvelles, apportées par ce radar, constituent par ailleurs un intérêt supplémentaire à l’export.