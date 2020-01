La DGA notifie à Dassault le programme Archange

La DGA a notifié à Thales et à Dassault Aviation le contrat visant à équiper d’une « Capacité universelle de guerre électronique » (CUGE) les futurs avions de renseignement stratégique de l’Armée française, le 30 décembre dernier. La notification de la commande porte sur les deux premiers appareils Dassault Aviation Falcon 8X. La CUGE équipera à terme les exemplaires qui remplaceront les deux Transall C-160 « Gabriel » de l’Armée de l’air à partir de 2025. Thales a développé, en partenariat avec Dassault Aviation, la DGA et les Forces armées, les technologies de pointe liées au renseignement électromagnétique au travers de plusieurs Plans d’Etude Amont (PEA). Thales réalisera l’ensemble des capteurs de la charge utile et l’intégration, du système d’ensemble à bord des Falcon 8X de Dassault Aviation.

Grâce aux dernières technologies, le système permettra pour la première fois de détecter et d’analyser simultanément les émissions radio et les signaux radar. A ce titre, Thales fournira des antennes multi-polarisation, ainsi que ses technologies d’intelligence artificielle qui permettent d’améliorer les traitements automatiques. Les informations recueillies par les systèmes seront ensuite analysées par des spécialistes de l’écoute et du renseignement et viendront alimenter les bases de données des armées. Le programme prévoit également une plateforme d’entraînement au sol.