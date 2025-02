La DGA livre le dernier hélicoptère NH90 Caïman TTH aux forces de l’armée de Terre

Les NH90 principaux hélicoptères aux côtés des Cougar rénovés et des Caracal

Avec le retrait progressif des PUMA, les NH90 Caïman TTH constituent désormais la principale flotte d’hélicoptères de manœuvre et d’assaut des forces, aux côtés des Cougar rénovés et des Caracal, avec 63 appareils en service au sein de l’armée de Terre et 27 au sein de la Marine nationale. Le NH90 effectue des missions de transport tactique de troupes (jusqu’à 20 soldats) et de matériel (jusqu’à 2,5 tonnes) ainsi que des évacuations sanitaires. Une version spécifique du NH90 TTH, dédiée aux forces spéciales de l’armée de Terre, a récemment été commandée à hauteur de 18 exemplaires (10 en 2020 et 8 en 2023). Les livraisons s’échelonneront de 2026 à 2029.

11 tonnes et deux versions

Le NH90 est un hélicoptère biturbine de 11 tonnes développé en coopération européenne entre la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Il se décline en deux versions : le Tactical Transport Helicopter (TTH) pour les missions d’appui aux forces terrestres et le NATO Frigate Helicopter (NFH) pour les missions de lutte antinavire, anti-sous-marine et pour le secours maritime.

Le remplaçant du Puma au sein de l'ALAT

Cet appareil a progressivement remplacé les hélicoptères Puma de l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT). Il dispose d’équipements de combat, d’un blindage et de systèmes de contre-mesures. Le NH90 est équipé de dispositifs de descente en rappel ainsi que des entrées d’air pour les opérations en environnement désertique. Il est également en mesure d’emporter des charges sous élingue. Conduit pour la France par la DGA, le programme NH90 prend appui sur l’agence exécutive NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) pour la gestion globale du programme. Le consortium NATO Helicopter Industries (NHI) est composé du groupe Airbus Helicopters et des industriels AgustaWestland (devenu Leonardo) et Fokker. Les NH90 destinés aux forces françaises sont assemblés sur le site d’Airbus Helicopters France à Marignane.